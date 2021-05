USA, madre uccide la figlia di 4 anni: il corpo seppellito nel giardino di casa

I casi e i crimini di infanticidio sono sempre tantissimi. Sono diversi i genitori che, per un motivo o l’altro, arrivano a commettere un omicidio nei confronti dei loro figli. In molti casi si tratta di donne che hanno dei problemi a livello psichico o che soffrono di depressione post partum, per cui si accaniscono sui figli uccidendoli. Una storia del genere arriva dagli USA dove una mamma ha ucciso la figlioletta di 4 anni inscenando la sua scomparsa.

La storia che stiamo per raccontare ha luogo negli USA, per la precisione a Charlotte, nella Carolina del Nord, dove Malikah Diane Bennett, di anni 31, ha ucciso la figlia di 4 anni e ora è accusata di omicidio e arrestata. La donna, non solo ha ucciso la figlia, ma ha anche raccontato agli inquirenti che la figlia fosse scomparsa e di aiutarla a cercarla dal momento che non sapeva che fine avesse fatto.

La donna è arrivata anche a denunciare la scomparsa della bambina di 4 anni, con le indagini che sono proseguite per tantissimo tempo, ma solo dopo una indagine molto attenta, e a distanza di 4 mesi, si è scoperto che la piccola era morta seppellita nel giardino di casa, ormai ridotta a cadavere.

In base anche ad alcuni esami e analisi effettuati sul corpo della piccola di 4 anni, si sono scoperti diversi lividi ed escoriazioni, frutto di violenze e maltrattamenti fisici che la donna ha perpetrato, per chissà quanto tempo, nei confronti della figlia. A oggi, ancora non si sa quale sia stata la causa della morte della bambina.

La madre, fin da subito, ha espresso preoccupazione per le sorti della figlia, mostrandosi anche disponibile per l’interrogatorio e le indagini per trovare il colpevole quando è stata lei a ucciderla. Come riportato anche da Metro, grazie al supporto dei cani che sono giunti nel giardino, si è scoperto il corpicino della piccola. Ora la madre rischia una condanna all’ergastolo.