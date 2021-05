Orrore in America, dove una donna ha ucciso a coltellate il figlio di soli 10 mesi e gravemente ferito la figlia di 8 anni, secondo quanto riportato dalla polizia. L’orribile omicidio è avvenuto in Virginia lunedì sera intorno alle 9:30 per mano della 35enne Sarah Whitney Ganoe.

In una conferenza stampa con i media, il Comandante di Polizia Steve Drew ha confermato che la polizia ha risposto ad una chiamata che parlava di una “donna in difficoltà” in un appartemento di Hilltop Drive. Il fidanzato della donna aveva ricevuto messaggi in cui la donna lo minacciava descrivendogli la scena che avrebbe trovato una volta arrivato a casa, ed aveva immediatamente allertato le autorità.

All’arrivo, gli agenti si sono trovati davanti agli occhi una scena da incubo: i corpi dei due bambini, ognuno con molteplici ferite da arma da taglio. “Gli agenti che hanno oltrepassato quella soglia si ricorderanno le cose che hanno visto per il resto delle loro carriere“, commenta il comandante. “Entrambi erano stati accoltellati diverse volte in tutto il corpo. Non si tratta di corpi adulti, capite? Ma di bambini di 8 anni e 10 mesi, una ferita da taglio è critica“.

Il bambino, il cuo nome era Zell Howard ed era figlio del fidanzato della donna accorso sulla scena lunedì sera, è morto sulla scena. La bambina, il cui padre era un uomo con cui la Ganoe aveva avuto una precedente relazione e vive in un altro stato, è invece ricoverata tuttora in ospedale. Le sue condizioni sono critiche, ma stabili, secondo l’ultimo bollettino medico.

Gli agenti hanno trovato un coltello insanguinato sulla scena, ed hanno arrestato Sarah sul posto, prima di trasportarla in ospedale per curare alcune ferite superficiali. La donna è stata incriminata per omicidio di secondo grado, ferite dolose e negligenza nei confronti di minori, ed al momento è in carcere senza possibilità di cauzione. Si indaga per comprendere le ragioni del suo terribile gesto.