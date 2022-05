Ascolta questo articolo

Perdere un figlio è il dolore più atroce che una mamma possa sopportare e subire. Nonostante la terribile tragedia e il dolore, una donna è riuscita ad avere e vivere attimi di gioia grazie all’incontro con il ragazzo a cui è stato trapiantato il cuore del figlio. Maria Peters Clark è una mamma della Louisiana, che nel settembre del 2020, ha perso il figlio Nicholas in un terribile incidente d’auto. In questi giorni, ha però vissuto qualcosa di emozionante.

A distanza di due anni da quel dramma che le ha tolto il figlio, la donna ha incontrato il ragazzo nel cui petto batte il cuore del figlio morto. Nella giornata del 14 maggio, grazie alla Louisiana Organ Procurement Agency, la donna ha potuto incontrare la famiglia di quel ragazzo. Le due famiglie si sono incontrate al ristorante dove vi sono stati abbracci e momenti di gioia.

La madre del ragazzo morto ha detto di provare tanto amore e gioia. Il giovane a cui è stato trapiantato il cuore, ha portato al ristorante uno stetoscopio in modo che la donna potesse sentire battere il cuore del figlio che non c’è più. Un momento emozionante che è descritto in questo modo: “il suo cuore ha dato vita a questo ragazzino, alla sua famiglia e a tanti altri. Ho ricevuto lettere da altre persone che hanno avuto i suoi organi”.

Oltre al cuore, di Nicholas sono stati donati anche gli occhi permettendo ad altre persone di tornare a vedere. L’adolescente che ha ricevuto il cuore, all’età di due anni, ha scoperto di avere un virus che ha intaccato il suo cuore. Il giovane è al secondo trapianto di cuore e, per ora, sembra che stia andando bene.

Il giovane ha raccontato di voler far parte di una squadra di baseball e di amare andare in bicicletta. Il giovane spera di poter dare un po’ di conforto a questa mamma che, d’altronde, sa molto bene che nulla potrà ridarle il figlio che non c’è più. Sicuramente questo gesto è importante e l’aiuta a stare un po’ meglio.