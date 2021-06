Quella che arriva dagli Stati Uniti D’America è una notizia che in queste ore sta diventanto virale in tutto il mondo. Non perché si tratti di un grave fatto di cronaca, tutt’altro. Lo stato federato di New York ha infatti emanato delle raccomandazioni per quanto riguarda i rapporti intimi durante la pandemia di Covid-19. Le autorità sanitarie hanno spiegato che, dopo un periodo di lockdown e restrizioni, è giusto ritrovare quell’intimità che alcuni hanno purtroppo perduto. Per questo si acconsente anche a rapporti di gruppo, purché questi avvengano all’aperto, o in spazi ben arieggiati. Non è chiaro però in quali punti “aperti” possano effetuarsi tali atti intimi.

In America si è dato quindi vita alla “Slutty summer”, ovvero un’estate lasciva, libera, o quasi, da tutte le restrizioni anti Covid. Me la raccomdazioni emanate nello stato non si fermano qui, e anzi si spiegano altri particolari. Si tratta di un vero e proprio vademecum per accontentare anche la gente più “maliziosa”. “Fatelo in modo stravagante siate creativi nelle posizioni sessuali e rispetto alle barriere fisiche per consentire il contatto sessuale ma prevenendo il contatto ravvicinato faccia a faccia” – queste sono le raccomdazioni delle autorità sanitarie. La vaccinazione rimane comunque, in ogni caso, il primo passo per stare sicuri anche sotto le lenzuola.

Consigli su autoerotismo di coppia

La principale raccomandazione che però danno le autorità, è quella di non aver nessun rapporto, di qualsiasi natura, se si hanno sintomi riferibili al Covid-19 oppure se si è in quarantena. In questo modo si possono prevenire anche importanti focolai. Il consiglio è sempre quello di lavarsi bene le mani prima e dopo il rapporto.

Ma non solo. Ci sono consigli su come effettuare l’autoerotismo di coppia. Secondo quanto riferiscono le autorità bisogna mantenere la distanza di sicurezza e indossare la mascherina. Anche qui vale la regola: niente baci, sempre se è possibile. Il vademecum sembra studiato per accontentare davvero tutti, sia giovani che meno giovani.

Sicuramente le raccomandazioni in questione sono destinate a far discutere l’opinione pubblica. L’iniziativa americana mira soprattutto a recuperare l’intimità nelle coppie, che hanno dovuto subire appunto le restrizioni imposte negli scorsi mesi. Staremo a vedere se gli americani seguiranno queste regole sui “rapporti sicuri”.