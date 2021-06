USA: licenziati allenatori che obbligarono studente ebreo a mangiare carne di maiale per punizione

Sono stati licenziati sette allenatori di un liceo in Ohio accusati di aver obbligato uno studente ebreo israelita a mangiare carne di maiale nonostante le sue credenze religiose. La vicenda si è svolta pochi giorni fa presso il liceo McKinley di Canton, dove l’allenatore di Football Marcus Wattley ed i suoi assistenti erano stati sospesi lo scorso mese in seguito alla vicenda.

Secondo quanto riportato dai media locali, lo scorso 24 maggio uno studente di 17 anni ha scelto di saltare una sessione di allenamenti con sollevamento pesi con il resto della sua squadra di football. Per punizione l’adolescente è stato messo a sedere sul pavimento al centro della palestra e costretto a mangiare una “pepperoni pizza” , un tipo di pizza molto popolare negli Stati Uniti che include fette di salame di varietà pepperoni fatto con carne di maiale.

Fino a che lo studente non avesse terminato l’intera pizza, tutti i suoi compagni di squadra avrebbero dovuto continuare con gli stancanti esercizi di pesi. Il 17enne ha cercato di spiegare diverse volte agli allenatori che non mangiava maiale perché andava contro le sue credenze religiose in quanto ebreo israelita. Lo studente infatti, come confermano i suoi avvocati, mangia solo carne che sia certificata come kosher per onorare i dettami della sua fede.

Dopo che gli allenatori gli hanno urlato contro ed hanno minacciato di fargli perdere il suo posto nella squadra ed i suoi compagni con altre serie di stancanti esercizi, allo studente è stato consentito di rimuovere le fette di salame e parte del formaggio dalla pizza, ed ha quindi mangiato la pizza nonostante fosse ancora impura a causa dei residui di maiale rimasti.

Dopo la denuncia da parte dello studente, la scuola ha sospeso l’allenatore e gli assistenti coinvolti, e con un voto unanime giovedì sera il consiglio scolastico ha votato scegliendo di non rinnovare i contratti di quattro di loro e pronunciando gli altri tre impossibilitati a ricoprire cariche di allenatori nell’intero distretto scolastico in futuro.