Lasciato al sole per due ore nell’auto parcheggiata al sole per andar a far compere al centro commerciale, mentre fuori le temperature superavno i 40 anni. Una tragedia terribile, quella che sto per raccontavi.

I fatti risalgono a al primissimo pomeriggio di sabato scorso, ora locale, nel parcheggio di un centro commerciale della cittadina di Mesa, sobborgo situato a est di Phoenix, nello stato dell’Arizona, in Usa.

L’accaduto

I soccorsi sono stati allertati dalla madre del bambino che dopo lo shopping, ritornata all’auto, ha trovato il figlio esanime, ancora seduto nel seggiolino fissato sui sedili posteriori. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno avviato le prime manovre rianimatorie. Quando i paramedici sono arrivati fuori dal JC Penney al Superstition Springs Cente di Mesa, il bimbo già non respirava.

Inutili i tentativi di rianimarlo dei sanitari che hanno fatto il possibile per tentare di salvargli la vita. Il piccolo è stato dichiarato morto poco prima del suo arrivo in pronto soccorso. La polizia locale ha avviato un’indagine sul caso, ascoltando i testimoni e la madre del piccolo. Proprio la donna ha raccontato di aver lasciato il figlio nell’auto parcheggiata, allontanandosi per alcune compere per circa 2 ore.

Le autorità locali, che per ora mantengono il massimo riserbo sui dettagli dell’accaduto e sulle generalità della donna, per ora non hanno preso alcun provvedimento nei suoi confronti ma le indagini continuano.Secondo Kids and Cars, un’organizzazione che si dedica alla sicurezza di bambini e animali domestici sui veicoli, si tratta della prima morte per caldo su un’auto segnalata in Arizona nel 2021. Ad aprile una bambina di 4 mesi era stata ricoverata in ospedale dopo essere stata lasciata in un’auto calda per diverse ore fuori casa. La madre, inizialmente accusata di abuso sui minori e negligenza, pare che si sia viste le accuse ritirate.