USA, l’allarme di Fauci per la variante Delta: "Una persona vaccinata può trasmettere il virus"

Negli ultimi giorni le autorità sanitarie federali degli Stati Uniti D’America hanno caldamente raccomandato l’utilizzo al chiuso della mascherina anche per i vaccinati. Il presidente Usa Joe Biden ha poi annunciato di star seriamente pensando di mettere un obbligo vaccinale a tutto il personale che lavora nel governo federale.

Secondo il New York Times questo cambio di rotta è stato causato dalle crescenti infezioni legate alla diffusione della variante Delta. Nonostante questo i federali americani consigliano caldamente di vaccinarsi il prima possibile, dal momento che i vaccini rimangono totalmente efficati contro i peggiori esiti dell’infezione con il virus, di cui sono compresi anche quelli che coinvolgono la variante Delta.

Le parole di Anthony Fauci

Il sito dell’Adnkronos ha riportato alcune parole di Anthony Fauci, l’immunologo statunitense e secondo consigliere medico capo del Presidente degli Stati Uniti scelto direttamente da Joe Biden. Il professore mostra tutta la sua preoccupazione nei riguardi della variante Delta, rivelando che questa nuova variante avrebbe cambiato totalmente gli scenari in America.

In una prima intervista rilasciata al programma “‘All in with Chris Hayes” trasmessa sulla rete MSNBC, Fauci rivela che solamente due mesi fa il livello di virus nelle mucose di un soggetto vaccinato era nettamente inferiore, mentre ora la variante Delta avrebbe completamente cambiato le carte in tavola.

Al talk show “Morning Joe” invece spiega i motivi del dietrofront sulle mascherine: “Quando è stata fatta la precedente raccomandazione, avevamo a che fare soprattutto con la variante Alfa. Una persona vaccinata, se positiva, avrebbe difficilmente trasmesso il virus. Ora abbiamo a che fare con la variante Delta, che è molto più contagiosa. I dati più recenti, poi, mostrano chiaramente che quando una persona vaccinata viene infettata può trasmettere il virus“.

Anthony Fauci invita comunque tutti a vaccinarsi, siccome una persona vaccinata raramente può andare in ospedale e morire: “Ma se un vaccinato si infetta, può trasmettere il virus a persone fragili o a bambini non vaccinati: non vogliamo che questo accada”. Ricorda che a oggi ci sono almeno quattrocento bambini che hanno perso la vita a causa del Covid-19.

Attualmente ci sarebbero ancora cento milioni di persone da convincere a vaccinarsi, e nelle prossime settimane vorrebbe lanciare dei messaggi con lo scopo di convincere anche i più scettici ed evitare di far sviluppare una nuova variante che può essere molto più pericolosa del Delta. L’obbiettivo dell’immunologo resta quello di arrivare all’85 o 90% di vaccinati negli Stati Uniti.