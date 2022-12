Ascolta questo articolo

Quando la sua ragazza lo ha lasciato, il 30enne Aaron Clark ha deciso di vendicarsi guidando fino alla casa della famiglia lei per appiccare un fuoco. La donna non era nella sua abitazione al momento dell’incendio, ma c’era la sua sorella minore, una ragazza disabile, che non ha potuto fuggire dalle fiamme ed è morta.

È successo in America, dove l’uomo di Philadelphia è stato arrestato ed incriminato con molteplici accuse di omicidio, incendio doloso, stalking. La vicenda è iniziata il 3 dicembre, quando Amira Rogers ha lasciato Aaron e lui ha reagito cercando di soffocarla. La donna ha presentato subito una segnalazione alle Poste, dove entrambi lavoravano, ma lui ha continuato a mandarle messaggi minatori. La notte successiva si è presentato a casa di lei, dandole fuoco.

L’incendio, appiccato domenica 4 dicembre poco dopo mezzanotte, è costato la vita la ventenne Olivia Drasher, che soffriva di paralisi cerebrale ed era costretta su una sedia a rotelle. All’interno della casa, colte nel sonno, erano presenti anche la madre Drena, la figlia Raquelle, gemella di Olivia, e l’infermiera che seguiva Olivia, che sono riuscite tutte a salvarsi.

L’infermiera Ms Sharon è rimasta ustionata e ha inalato fumo mentre cercava di salvare Olivia. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, le fiamme e il fumo erano troppo forti, e non è stato possibile domare il fuoco. L’autopsia ha stabilito che Olivia è morta per ustioni termiche, inalazione di fumo e fuliggine.

“Sapeva che la sorella era in casa e non sarebbe stata in grado di scappare dalle fiamme… Questo è l’atto in assoluto più malvagio commesso da un mostro su cui abbia mai dovuto indagare“, ha affermato Mike Sousa , capo della polizia di Darby Township, durante un recente conferenza stampa. “Ha cercato di uccidere quattro persone perché una loro parente non voleva più essere coinvolta sentimentalmente con lui“.

Anche dopo l’arresto, durante il quale si è dimostrato “combattivo” contro gli agenti, il sospetto ha continuato a inviare messaggi minacciosi alla sua ex tramite un Apple Watch che aveva nascosto nel suo retto. Amira ha lanciato una raccolta fondi online per aiutare la famiglia, che ha perso tutto nell’incendio.