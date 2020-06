USA: la Casa Bianca ha ordinato alla OMS di annullare i finanziamenti sulla ricerca contro il Coronavirus?

Secondo quanto riportato dal dottor Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy, l’OMS avrebbe interrotto all’improvviso i finanziamenti su una ricerca fatta sul nuovo Coronavirus su richiesta specifica della Casa Bianca. Fauci ha esposto quanto appena detto, martedì scorso, in un’audizione sulla risposta federale al Covid-19. Essi affermano che il Coronavirus è prettamente legato ai pipistrelli.

Alla domanda sul perché i finanziamenti sono stati interrotti, la risposta di Fauci non è tardata ad arrivare: “Sono stati cancellati perché all’ OMS è stato detto di fermarli. Non conosco il motivo, ma ci è stato detto così”. In un secondo momento, Fauci ha chiarito che il soggetto che avrebbe ordinato il tutto sarebbe stato proprio la Casa Bianca. Un portavoce dell’HHS (Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d’America) ha affermato che il motivo sarebbe legato al fatto che il beneficiario non sarebbe risultato conforme alla politica del finanziamento.

Fondi interrotti per la ricerca sul Coronavirus: che succederà?

Il fatto che fosse coinvolta la Casa Bianca ha suscitato clamore tra gli scienziati. Da quanto i finanziamenti sono stati interrotti dalla fine di Aprile, i ricercatori avevano ipotizzato che al centro di tutto c’era la politica e le teorie delle cospirazioni. Inizialmente, la causale dei fondi era stata intitolata come “Comprendere il rischio di comparsa di coronavirus di pipistrello”: i primi soldi stanziati risalivano al 2014 e, fino al 2019, poiché avevano ottenuto ottimi risultati, i fondi erano stati continuamente versati.

La ricerca era stata condotta da un’organizzazione senza scopo di lucro chiamata EcoHealth Alliance Inc che collabora strettamente con l’Istituto di Virologia di Wuhan, in Cina, per lo studio del coronavirus da pipistrello.

Le teorie della cospirazione affermavano che il virus sarebbe stato creato in laboratorio a Wuhan e che da lì sarebbe scappato, diffondendo la pandemia. Alcune recenti interviste fatte a Trump nel mese di Aprile, già anticipavano la volontà dello stesso di fermare i finanziamenti nel giro di poco tempo.