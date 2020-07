USA: Kanye West si candida alle Presidenziali, ecco cosa ha detto

Il noto rapper americano Kanye West, marito di Kim Kardashian, ha deciso di intraprendere il mondo della politica e in vista delle prossime elezioni presidenziali americane, ha deciso di farlo proprio con la sua candidatura alla casa bianca. Una mossa che di certo ha spiazzato tutti i suoi fan, vista la scarsa attitudine del rapper alla politica.

Nonostante tutto, West ha iniziato la sua campagna presidenziale a Charleston (Carolina del Sud), dove ha tenuto un lungo e corposo discorso, affrontando argomenti molto sensibili in America: pornografia, aborto e i social media. Ciò che ha stupito il pubblico sono stati i sentimenti profusi da West nell’affrontare queste tematiche tanto che, a metà del suo comizio, ha iniziato a piangere.

West, preso dalle emozioni e riferendosi alla Bibbia e agli insegnamenti cristiani, ha fatto alcune confessioni molto personali, affermando di essere stato egli stesso quasi abortito dai suoi genitori e a sua volta ha pensato di far abortire sua moglie Kim. Nel suo discorso in lacrime West ha affermato: “La mia ragazza mi chiamò urlando, piangendo. Ero al computer e il mio schermo diventò bianco e nero“.

Con chiari riferimenti alla religione, il rapper aggiunge con tono molto rammaricato: “E Dio mi ha detto ‘Se mandi a quel paese i miei piani, io manderò al quel paese i tuoi’. Così ho chiamato mio moglie e le ho detto che avremmo avuto questo figlio. Aveva le pillole in mano“.

Dichiarazioni molto toccanti che di certo hanno conquistato il cuore dei suoi futuri elettori. Ovviamente non mancano i detrattori che, scagliandosi contro il rapper, affermano che tutto questo non abbia nulla a che vedere con la politica, e che dunque in realtà il fine ultimo del marito della Kardashian è il merchandising, volto a sponsorizzare il suo ultimo album.

Come se non bastasse, di recente si è avuto modo di leggere anche un post di West pubblicato su Twitter e poi subito eliminato, in cui il cantante ha fatto una dichiarazione davvero molto particolare: “Kim stava provando a volare in Wyoming con un medico per rinchiudermi come nel film Get Out, perché ieri ho pianto riguardo al salvataggio della vita di mia figlia“. In molti hanno iniziato a pensare che molto probabilmente l’artista abbia subìto un hackeraggio.