USA: Kamille, 3 anni, scompare da una festa di compleanno. Viene ritrovata nel cassonetto di una discarica vicina

Una festa di compleanno all’interno del condominio in cui viveva a Birmingham, in Alabama: Kamille “Cupcake” McKinney si stava divertendo con la gioia dei suoi 3 anni, felice e spensierata, quando all’improvviso è bastato un attimo per farla sparire.

È stato così che la piccola è stata rapita: secondo il capo della polizia, Patrick Smith, un video di sorveglianza della notte inchiodava un uomo all’esterno del palazzo, che camminava precedendo il passo di Kamille e di un altro bimbo della stessa età. Successivamente compariva un altro uomo che si fermava probabilmente a parlare con loro, fino a farsi seguire purtroppo oltre l’obiettivo della telecamera.

Il padre della bimba, Dominic McKinney, si era appellato ai rapitori chiedendo di liberarla ovunque si trovasse: per giorni lo Stato aveva mantenuto gli aggiornamenti relativi alla sua disperata ricerca da parte della polizia, che sperava di poterla ritrovare sana e salva. Anche i residenti del complesso residenziale in cui era stata organizzata la festa, erano stati interppellati nella speranza di poter ricavare informazioni utili dai video che erano stati effettuati quel giorno con i propri cellulari: Crime Stoppers, di Metro Alabama, aveva inoltre destinato una ricompensa di $ 20.000 a chi avesse potuto fornire informazioni utili.

Ma, purtroppo, la realtà si è rivelata cruda ed amara: ieri infatti sono drammaticamente ritrovati i resti della piccola Kamille, dopo poco più di una settimana dalla sua scomparsa, in una discarica vicina al condominio di Birmingham, all’interno di un cassonetto.

Secondo Bill Yates, vice-coroner della contea di Jefferson, non sono ancora state stabilite con certezza la causa e l’ora della morte: in seguito a video e testimoni, i due sospettati sono stati identificati nella 29enne Derick Irisha Brown, imputata di un ulteriore rapimento, ed nel 39enne Patrick Stallworth, già accusato in precedenza di possesso di materiale pedopornografico.

Apparentemente privi di legame con la famiglia di Kamille, i due sono stati presi in custodia ed interrogati: la polizia starebbe ipotizzando che il rapimento sia stato ideato e progettato. L’avvocato dell’uomo, Emory Anthony, avrebbe fatto sapere che il suo cliente avrebbe dichiarato di non sapere nulla.