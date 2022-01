Una terribile tragedia si è verificata negli scorsi giorni negli Stati Uniti d’America, precisamente nello stato del Tennessee. Qui infatti i membri di un intero gruppo famigliare composto da padre, madre e figlioletta sono stati trovati senza vita nella loro auto in un burrone, sotto ad un ponte della Interstate 840. Le vittime sono il 39enne Jeremy Cook, la sua compagna Johanna Manor, 28 anni, e la figlia Adalicia Manor di 8 anni. Lo scorso 16 gennaio erano stati visti salire nella loro auto, poi non di loro non si è saputo più nulla.

I famigliari hanno provato numerose volte a rintracciarli, ma i loro cellulari squillavano a vuoto. Nessuno rispondeva. Intuendo che potesse essere successo qualcosa, la famiglia degli scomparsi si è messa in contatto con le autorità locali. I tre sono stati dichiarati dispersi il 23 gennaio. La polizia federale degli Stati Uniti ha cercato invano gli scomparsi, fino a quando non hanno ricevuto il segnale di uno dei cellulari in dotazione ad uno degli adulti.

Il macabro ritrovamento

La bambina non si era nemmeno presentata a scuola, per questo, visto che i genitori non erano andati neanche a lavoro, chi gli conosceva ha temuto che fosse successo qualcosa. Al momento non sono chiare le cause di che cosa sia realmente accaduto, ma l’ipotesi quasi certa è che si sia trattato di un incidente.

In Tennessee in questo periodo sta facendo molto freddo. La strada era ghiacciata e i famigliari pensano che la vettura sia appunto scivolata sul ghiaccio. A quel punto il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo che è andato a schiantarsi contro il guardrail per poi cadere nel vuoto per circa 30 metri.

La zona dove è stata ritrovata l’auto con all’interno le vittime è molto impervia e si trova 35 miglia a sud di Nashville. “Sono stato qui proprio ieri e non l’ho vista, non si poteva vedere” – così ha dichiarato alla stampa americana un residente della zona. Nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori dettagli su questa assurda tragedia avvenuta negli States.