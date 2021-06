Incredibile episodio a Salt Lake City, nello Utah, dove una persona ha insultato la vicina mandandole un messaggio inequivocabile. Non scritto su un cartellone o qualcosa di simile, ma addirittura con l’erba che nasceva in un terreno accanto. Il tutto è soltanto visibile dall’alto. La scoperta è avvenuta grazie ad un internauta che stava navigando su Google Earth, uno speciale programma del noto motore di ricerca che consente di vedere immagini satellitari, fotografie aeree o terrestri e dati topografici.

Costui si è accorto che sul terreno erano presenti dei solchi, per cui ha voluto ingrandire per vedere di cosa si trattava. Ed ecco che, magicamente, è apparsa la scritta ottenuta dall’erba. Una parola inequivocabile e spregiativa con cui anche da noi si insultano le donne ritenuta poco di buono. Per rendere ancora più mirato il messaggio, la parola è accompagnata da una freccia che indica proprio la casa accanto al terreno. “Bitch” questa è in sostanza la parola che compare per terra.

Destinatario potrebbe adire alle vie legali

Adesso non si esclude che il destinatario del messaggio possa adire alle vie legali una volta appreso della scritta ingiuriosa nei suoi confronti. Evidentemente i rapporti tra i due vicini non devono essere molto idilliaci, questo visto che uno dei due ha pensato bene di scrivere questa parola in modo così gigante.

Queste foto sono ottenute con la google car, la macchina in dotazione alla proprietà del motore di ricerca che riprende le nostre città. Proprio in occasione del passaggio di questo mezzo qualcuno organizza scene divertenti, solo per il gusto di essere immortalato. Alcune persone sono state addirittura riprese mentre sono intente nei loro bisogni fisiologici per strada.

Curioso fu il caso che avvenne anche in Scozia, precisamente ad Averdeen, quando le telecamere di Google ripresero un soggetto che girava indisturbato indossando una maschera da cavallo: in quell’occasione questa persona venne soprannominata HorseBoy. Nei prossimi giorni non è escluso che si possano conoscere ulteriori particolari su questo episodio avvenuto a Salt Lake City.