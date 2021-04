Ci sono storie che arrivano da lontano e che fanno riflettere, come quella della statunitense Sue Karokczak, infermiera in pensione. Colpita severamente l’anno scorso dal Covid, tanto da essere ricoverata in terapia intensiva, in bilico tra la vita e la morte, la donna, una volta guarita. ha deciso di tornare a lavoro per vaccinare gli altri.

Mossa dal desiderio di evitare ad altra gente quel che lei ha amaramente vissuto sulla propria pelle, si è offerta volontaria per le vaccinazioni anti-Covid, dicendo che se il suo operato può essere d’aiuto e se lei può far parte di questo processo, non può che esserne contenta.

La storia di Sue

Ammalatasi nell’ottobre 2020, le sue condizioni di salute sono peggiorate al punto d’aver bisogno di un ventilatore per la respirazione, sino al ricovero in terapia intensiva. Anche in seguito, l’ex infermiera ha dovuto camminare con un respiratore portatile, mentre ora gira con la borsa per l’ossigeno dietro, nel caso in cui dovesse averne bisogno.

Insomma, il Covid con lei non è stato di certo “buono” e gli strascichi legati al contagio sono forti. Sue racconta che la sua storia è stata costellata da tanti piccoli step, spesso avendo come compagno il suo deambulatore ma ritenendosi comunque una donna fortunata per essere sopravvissuta e affermando di credere saldamente nell’efficacia dei vaccini per prevenire casi gravi e ricoveri.

La fiducia nella scienza, il suo coraggio e la dedizione incontrastata per il suo lavoro hanno fatto si che riscendesse nuovamente in campo per evitare che altra gente affronti quello che ha passato lei. Quando nella sua zona, nello stato del South Dakota, si è aperta la possibilità di partecipare alla campagna vaccinale, non ci ha pensato su ma si è recata allo Swiftel Center di Brooking, accanto alle sue ex colleghe. Un esempio di donna che ama il suo lavoro e che ha davvero a cuore la salute dei malati.