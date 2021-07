Con i casi di Covid che stanno pian piano rallentando e scendendo, la vita sta tornando alla normalità. Tra le tante attività che sono riaperte, anche i parchi divertimenti. Da Gardaland a Mirabilandia a moltissimi altri, anche negli Stati Uniti. Proprio negli USA, in un parco divertimenti si è verificato un incidente su un gommone che si è ribaltato e che ha causato la morte di un ragazzino di 11 anni e di altre persone ferite.

La tragedia è accaduta nella giornata di sabato 3 luglio ad Altoon, nello Iowa, in un parco divertimenti dove si è recato un ragazzino insieme alla sua famiglia. Michael Jaramillo è il ragazzino di 11 anni che, purtroppo, non ce l’ha fatta. Il bambino si trovava, insieme alla famiglia, su un gommone che simula un percorso di rafting. A un certo punto, non si sa in che modo, il gommone si è ribaltato con il bambino e tutte le altre cinque persone a bordo che finiscono in acqua.

Il bambino è deceduto, mentre le altre persone sono riuscite a sopravvivere. Non appena è accaduta la tragedia, sul posto sono immediatamente giunti sia le forze dell’ordine che i vigili del fuoco per trarre in salvo le persone. Riguardo i passeggeri, tre si trovano attualmente in condizioni critiche e sono in ospedale. Nella serata di domenica è stata data la notizia che uno dei passeggeri non ce l’ha fatta a sopravvivere a causa delle lesioni che ha riportato.

In una nota pubblicata sui social del parco divertimenti, si legge il seguente comunicato: “Siamo rattristati nell’apprendere della morte di un giovane ospite coinvolto nell’incidente di Raging River la sera del 3 luglio 2021. Al momento è in corso un’indagine e l’attrazione rimarrà chiusa. Adventureland sta lavorando a stretto contatto con le autorità statali e locali e desidera ringraziarle ancora per i loro sforzi”.

Non si conosce la causa di quanto successo. L’attrazione è stata ispezionata nella giornata di venerdì 2 luglio senza riscontrare nessun problema.