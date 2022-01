Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Quella avvenuta a Philadelphia è una tragedia davvero terribile, che ha sconvolto gli States. Queste notizie ci fanno capire come i drammi possano avvenire davvero all'improvviso. Non si conoscono ancora le casue che hanno portato al rogo degli appartamenti in questione. Saranno sicuramente le autorità a fare chiarezza sui fatti in questione. Dispiace tantissimo anche per i 7 bambini morti.