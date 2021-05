A volte è capitato a tutti noi di dimenticare qualcosa. Ma che fare se si perde un biglietto vincente della lotteria, del valore di ben 26 milioni di dollari? Questo è quanto capitato ad una signora in California, che per motivi di privacy preferisce restare anonima. La vicenda comincia lo scorso anno, quando la donna si ferma sulla East Imperial Highway a Norwalk. Durante la sosta decise di comprare un biglietto della lotteria, senza tante pretese.

In realtà la sua scelta si rivelò più che azzeccata. Il biglietto acquistato dalla donna era vincente, e valeva un jackpot di 26 milioni di dollari appunto. Fino ad ora però nessuno lo ha ritirato, e da questa settimana l’ambito premio non può essere più incassato. La signora ha quindi deciso di rendere pubblica la vicenda. Anche i gestori dell’attività hanno confessato di sapere chi è la vicintrice, e che quest’ultima avesse dimenticato il biglietto vincente proprio in una lavatrice self-service in dotazione al loro locale.

Tagliando distrutto

Nonostante la fortuna abbia sorriso alla signora, lei, forse per un attimo di distrazione, ha dimenticato di aver messo il biglietto in tasca e ha messo gli indumenti a lavare. Solo dopo si sarebbe accorta dell’errore, ma ormai era troppo tardi. Il tagliando era completamente distrutto, neanche bagnato.

A quel punto ha preso atto di quanto accaduto. La donna in questi giorni è tornata alla stazione di servizio, chiedendo che venissero analizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza, in modo da presentare una prova alle autorità. La sua richiesta sarà esaminata ma, secondo un portavoce del California Lottery Center, è difficile che la richiesta della donna possa essere accettata.

Perchè la richiesta passi c’è bisogno di una prova sostanziale e convincente, che mostri il numero presente sul biglietto. Le telecamere non inquadrebbero quest’ultimo, per cui sono remote le possibilità che alla donna possa essere assegnato il premio. Adesso il denaro sarà donato alle scuole pubbliche della California, mentre il negozio ha incassato la sua percentuale sul biglietto vincente di ben 130.000 dollari.