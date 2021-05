Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Un episodio davvero assurdo quello avvenuto negli States, che ci fa capire di come alcuni contenuti sui social possano essere pericolosi, soprattutto per i più piccoli. Per questo è bene controllare sempre i propri figli e non dare loro in mano dispositivi come smartphone e pc con conessione ad internet. La navigazione in Rete deve avvenire sempre con il supporto di un adulto.