Ci sono episodi che a volte segnano irrimediabilmente le nostre vite. Ed è quello che è accaduto al Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, il quale in questi giorni si è recato al cimitero per far visitita all’ex moglie e alla figlia di 13 mesi tragicamente venute a mancare nel 1972 a causa di un brutto incidente stradale. L’ex moglie di Biden era giovanissima, in quanto aveva 30 anni. All’epoca dei fatti il Presidente Biden era governatore dello stato del Delaware.

Il Presidente era stato eletto a capo dello stato federato, c’era gioia e felicità in casa Biden, ma la tragedia colpì in modo brutale il Presidente, che adesso, come fa spesso, ha voluto rendere omaggio appunto a Neilla, l’ex moglie di 30 anni e la figlioletta Naomi Christine. Drammatiche inoltre le circostanze del decesso dell’ex moglie e della figlia del Presidente, decedute proprio mentre stavano andando a comprare l’albero di Natale che avrebbe dovuto addobbare la loro residenza durante le festività.

Le altre tragedie in casa Biden

Quel giorno in auto c’erano anche gli altri due figli del Presidente, Beau e Hunter. Questi avevano rispettivamente 4 e 3 anni. Biden, secondo quanto fanno sapere i media internazionali, gli ha cresciuti da solo per circa cinque anni, fino a quando poi non ha sposato l’attuale consorte, la first lady Jill Jacobs, con la quale il Presidente è apparso numerose volte in pubblico.

Ma purtroppo altri dramma abbastanza forti hanno scosso la vita del Presidente degli States. Il figlio Beau, nel 2015, è venuto a mancare a causa di un tumore al cervello che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Tra l’altro Beau è deceduto proprio mentre era impegnato nella campagna elettorale per diventare anch’egli governatore del Delaware.

Nel 2015 Joe Biden ricopriva la carica di vice-presidente nel Governo presieduto da Barack Obama. Con Jill il Presidente ha avuto un’altra figlia di nome Ashley, la quale è nata nel 1981. La notizia della visita di Biden alla tomba dell’ex moglie e della figlia defunta ha fatto in breve tempo il giro del mondo e ha commosso tutti.