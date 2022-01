“What a stupid son of a bitch”, parole che in italiano sono chiarissime se la frase viene tradotta, ovvero “che stupido figlio di putt***”. A pronunciare queste parole non è stata una persona qualsiasi, ma il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden. Il numero uno della Casa Bianca ha risposto infatti ad una domanda circa l’inflazione posta da un cronista della Fox. Quando il Presidente ha terminato di rispondere si è lasciato andare al commento colorito.

Sfortunatamente per lui il microfono era rimasto acceso, per cui tutti hanno sentito lo sproloquio di Biden rivolto al giornalista. La notizia è rimbalazata subito sui principali media nazionali e mondiali. Lo stesso Biden ha appreso di quanto accaduto, e ha telefonato immediatamente al cronista, Peter Doocy in questo caso, chiedendo immediatamente scusa. Il Presidente ha riferito che l’insulto gli è partito involontariamente e che non era sua intenzione offendere.

L’inflazione negli States

Gli Stati Uniti d’America in questi mesi stanno facendo i conti, così come in diverse parti del mondo, con una inflazione dei prezzi che potrebbe avere, secondo gli analisti, pesanti ripercussioni sul tessuto economico del Paese. Gli analisti spiegano che questo sta succedendo a causa anche della pandemia di Covid-19.

L’epidemia infatti sta mettendo a dura prova tutto il tessuto economico mondiale, soprattutto in questi mesi quelo Occidente, visto che Europa e Stati Uniti hanno dovuto fare i conti con la quarta ondata che ha fatto registrare numeri mai visti, questo anche a causa dell’arrivo della variante Omicron del Sars-CoV-2.

Dopo la gaffe i repubblicani hanno attaccato severamente il Presidente Biden. Quando ha risposto al giornalista di Fox, Biden ha anche risposto in maniera quasi sarcastica, affermando che l’inflazione potesse essere in sostanza una “grande risorsa”. “Nessuno ha ancora verificato la veridicità di quanto affermato dal presidente” – così ha affermato Peter Doocy scherzando sull’episodio.