Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - La tragedia accaduta ad Alec Baldwin sul set è terribile e questo è per lui il momento del dolore e del senso di colpa per quanto successo. Non era il caso da parte del figlio di Donald Trump di comportarsi in un modo così vile, ma d'altronde Tale padre, tale figlio. Sinceramente avrei evitato di fare del merchandising sulla tragedia in quanto è un modo per lucrare sul dolore. Alec Baldwin necessita di sostegno e di appoggio, non di essere affossato ancora di più.