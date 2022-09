Ascolta questo articolo

Una giornalista americana ha sofferto un ictus in diretta televisiva mentre conduceva il telegiornale locale, iniziando improvvisamente a non riuscire a pronunciare le parole del “gobbo”. È avvenuto in Oklahoma durante la trasmissione di sabato mattina della rete Tulsa NBC KJRH alla conduttrice Julie Chin.

Julie stava parlando del lancio cancellato dalla NASA per Artemis-I, quando all’improvviso non è riuscita più a pronunciare correttamente le parole che leggeva nel teleprompter. La donna, interdetta e balbettante, ha inizialmente cercato di continuare con la trasmissione come se non stesse succedendo niente, ma presto si è trovata impossibilitata a pronunciare qualsiasi parola ad alta voce.

“Mi dispiace, stamattina c’è qualcosa che non va in me e mi scuso con tutti“, ha detto infine, mettendo fine alla sua diretta e lasciando la parola al team del meteo. “Andiamo avanti e passiamo la parola alla meteorologa Annie Brown“, ha detto. La meteorologa ha preso il controllo della diretta, dicendo alla Chin che cercava di scusarsi fuori scena: “Julie, ti amiamo così tanto, abbiamo tutti uno di quei giorni“.

In realtà la situazione per la Chin era più grave di quanto chiunque si aspettasse, e la donna non è tornata in diretta dopo la fine dell’annuncio del meteo. I colleghi, preoccupati per le sue condizioni, hanno chiamato il numero unico per le emergenze in America 911, e la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Domenica sera Julie ha scritto su Facebook, ringraziando i colleghi del telegiornale per il loro pronto intervento, rassicurando che si trova in buone condizioni, e che i dottori ritengano che abbia avuto “un principio di ictus, non un ictus completo“. La donna conferma che le sue analisi vanno bene, e che dovrebbe riprendersi in pieno. “Grazie a tutti per le preghiere, la preoccupazione, i messaggi, le email, le chiamate. Sono così grata, e sono felice di dirvi che sto bene“.