Sta suscitando un’ampia discussione all’interno dell’opinione pubblica la vicenda della giornalista americana Allison Williams, che nelle scorse ore, tramite un videomessaggio su Instagram, ha annunciato ai suoi followers che si è licenziata da Espn, la nota emittente televisiva USA che trasmette tantissimi eventi sportivi. La donna era nota in quanto commentatrice delle partite di collegge della pallacanestro NCAA e del football americano. Il motivo di questa decisione sofferta risiederebbe nel fatto che lei, insieme a suo marito, stanno tentando di avere un bambino.

Negli scorsi mesi gli scienziati di tutto il mondo hanno comunque ribadito che non c’è nessun pericolo per le donne in gravidanza, e anche in questa circostanza la somministrazione del siero anti Covid è sicura, sia per la madre che per il feto. Può anche sottoporsi alla vaccinazione chi attualmente stia provando ad avere un bambino. La Walt Disney & Co., coproprietaria di Espn, alla fine di luglio ha annunciato che avrebbe richiesto a tutti i dipendenti stipendiati di essere vaccinati entro 60 giorni. E a maggio invece ai 5.500 inviati aveva chiesto di completare il ciclo vaccinale entro il 1° agosto. La Allison ha appunto deciso di non aderire alla campagna vaccinale, per cui il provvedimento aziendale è scattato subito.

La cronista: “Non posso far prevalere stipendio a un principio”

“Non posso far prevalere uno stipendio a un principio. Non sacrificherò qualcosa in cui credo e tengo così fortemente per mantenere una carriera” – così ha detto la Williams parlando ai suoi followers. Insomma, per lei è più importante portare avanti le sue idee No Vax che continuare a coltivare la carriera da giornalista.

Il rischio di rimanere senza stipendio non la spaventa. Nel corso del suo discorso la giornalsta si è rivolta anche a quelle persone le quali affermano che il vaccino fosse per lei un obbligo morale. “L’ho pensato e ho pensato alle implicazioni. Tutti vogliamo porre fine a questa pandemia. Ma alla fine, un’iniezione che non interrompe la trasmissione e la diffusione, per me, non ha pesato moralmente” – così ha detto Allison Williams.

Dal canto suo è intervenuta anche la stessa Espn, che con un comunicato ha fatto sapere la sua posizione. Negli Stati Uniti non vige l’obbligo di Green Pass sul lavoro come in Italia, ma molte grandi aziende hanno deciso che tutti i propri dipendenti debbano essere vaccinati, pena il licenziamento o la sospensione dal posto di lavoro. “Non commentiamo le decisioni dei singoli ma stiamo esaminando attentamente le richieste di alloggio caso per caso e stiamo concedendo sistemazioni dove giustificato. Il nostro obiettivo è un ambiente di lavoro sicuro per tutti” – queste le parole della Espn.