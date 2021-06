Una donna americana di 24 anni è accusata di aver lanciato dalla finestra del suo appartamento i due figli completamente nudi, prima di lanciarsi anche lei senza vestiti. La terribile vicenda si è svolta sabato a New York City, dove la donna ha fatto precipitare dal secondo piano i due figli, una bambina di un mese ed un bambino di due anni.

Secondo quanto riportato dai media americani, la donna ha lanciato prima la neonata dalla finestra, e poi la stessa sorte è toccata al maschietto. La madre ha quindi finito la sua opera di follia lanciandosi lei stessa dalla stessa finestra dell’appartamento al secondo piano dello stabile nel quartiere di Brooklyn.

La vicina di casa Shandie Harrison ha raccontato al Daily News che ha sentito le urla di un bambino e il rumore di qualcosa che sbatteva, ed è quindi uscita insieme al cognato per controllare cosa fosse successo. “Abbiamo visto la neonata, abbiamo iniziato ad urlare. Erano tutti e tre nudi a terra, la mamma, la neonata e un altro bambino piccolo“.

La Harrison racconta che la donna ancora cosciente ha preso la testa della neonata ed ha iniziato a sbatterla sull’asfalto, prima che il cognato Carl Chin la fermasse portando via la bambina. “La mamma chiedeva aiuto urlando, era chiaro che era depressa. Voleva uccidere la bambina, ma si vedeva che era completamente fuori di testa“.

Sia la madre che i tre piccoli sono stati ricoverati in un ospedale di Brooklyn, mentre la polizia di New York indaga sulla vicenda e sul perché alla donna non fosse stato dato alcun aiuto psicologico prima del dramma. La neonata è in condizioni critiche, mentre il bambino e la madre sono stabili. “Non riesco a smetterete di pensare ai bambini“, racconta la Harrison, anche lei madre, aggiungendo che vuole “veramente che la mamma riceva aiuto“.