Due gemellini di neppure 2 anni sono morti annegati nella piscina del cortile della casa di famiglia, dopo che la bisnonna affetta da Alzheimer aveva lasciato la porta di casa aperta. La terribile tragedia si è consumata la scorsa settimana negli Stati Uniti d’America, dove i piccoli, un maschio ed una femmina di 18 mesi, sono affogati ad Oklahoma City lo scorso giovedì.

Le vittime si chiamavano Locklyn e Loreli Callazzo, e sono stati trovati sul fondo delle acque torbide della piscina intorno alle 10:45 di mattina. A fare la terribile scoperta è stata la madre dei piccoli, la 37enne Jenny Callazzo, che ha tirato fuori i gemelli dall’acqua e tentato disperatamente di rianimarli mentre attendeva l’arrivo dei soccorsi.

Il dipartimento dei vigili del fuoco locale ha dichiarato che non è chiaro per quanto tempo i bambini siano rimasti in acqua. All’arrivo dei pompieri e delle ambulanze la madre stava ancora cercando di rianimare i bambini. I gemelli sono stati portati d’urgenza in un vicino ospedale, dove nonostante gli sforzi del personale medico, sono stati dichiarati morti intorno alle 13:00.

Jenny, che gestisce una boutique di archi, si era trasferita circa un anno fa nella proprietà nel quartiere di Cobblestone, dove vive con il marito Sonny, dirigente di marketing di 42 anni, i sei figli e la sua anziana nonna malata. Un parente della famiglia ha riferito ai media che la nonna di Jenny, malata di Alzheimer, abbia lasciato aperta la porta sul retro, una tragica circostanza che ha permesso ai gemelli di accedere alla piscina.

Sulle loro morti è in corso un’inchiesta, anche se le autorità hanno affermato di ritenere che gli annegamenti di giovedì siano stati un incidente. La madrina Dawn Lemons ha detto ai media che la famiglia dei gemelli è all’inizio di un lungo processo di lutto dopo il tragico incidente. “Erano angeli“, ha commentato. “Erano così divertenti. Loreli amava ballare. Entrambi suonavano l’armonica, il piano e la batteria. Amavano cantare. Erano semplicemente dei bambini dolcissimi“.