Le piccole sorelline JamieLynn e AmieLynn Finley sono finalmente tornate a casa, circa tre mesi dopo un complesso intervento chirurgico necessario per separarle l’una dall’altra. Le due neonate americane erano infatti nate congiunte all’altezza del petto lo scorso ottobre, ed erano quindi due cosiddette “gemelle siamesi“.

Le bambine, figlie di Amanda Arciniega e James Finley, sono state recentemente dimesse dal Centro Medico Pediatrico Cook, dove sono state in degenza in seguito alla intensa operazione di gennaio, come annunciato dallo stesso ospedale in un comunicato stampa. Le gemelle sono entrate nella storia del paese, diventando le prime gemelle siamesi ad essere separate all’ospedale di Fort Worth, in Texas.

L’operazione di separazione di gennaio ha richiesto 11 ore per essere completata, ed ha coinvolto più di una dozzina di professionisti medici, tra i quali si contavano quattro chirurghi pediatrici, tre anestesisti e due chirurghi plastici, uno per ciascuna gemella. Le piccole erano congiunte al petto, posizionate una di fronte all’altra, e condividevano lo stesso fegato.

Le due sorelle sono tornate a casa a diverse settimane di distanza: JamieLynn è stata la prima ad essere dimessa lo scorso 21 marzo, seguita da AmieLynn, che è tornata a casa il 7 aprile, secondo il comunicato rilasciato dall’ospedale. I giorni di ricovero aggiuntivi si sono resi necessari per quest’ultima in quanto AmieLynn ha avuto bisogno di cure aggiuntive nell’unità di terapia intensiva neonatale, mentre si riprendeva dall’intervento chirurgico al torace.

“È sicuramente un peso che si è sollevato“, ha detto la madre delle piccole in una nota. “Sono eccitata e felice, provo un sacco di emozioni“. JamieLynn, due fratelli maggiori e un cugino si sono uniti ai genitori delle gemelle il 7 aprile, quando hanno portato Amie nella casa di famiglia a Fort Worth per la prima volta. “È un nuovo inizio per noi“, ha dichiarato la madre.