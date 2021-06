USA: gemelle separate alla nascita si incontrano per la prima volta dopo 36 anni

Due sorelle gemelle separate alla nascita hanno scoperto dell’esistenza l’una dell’altra grazie ad un sito di comparazione del DNA. Questa è la storia di Emily Bushnell e Molly Sinert, che hanno potuto incontrarsi per la prima volta poche settimane fa dopo una vita passata ad ignorare l’esistenza l’una dell’altra.

Nate nel 1985 in Corea del Sud, le due sorelle furono mandate in due diverse case famiglia prima di essere adottate entrambe da famiglie americane. Senza sapere di avere una gemella, le due sono cresciute con le rispettive famiglie adottive. Emily è stata adottata da Sandy Schwartz Klein e Christopher Bushnell, oggi 66enni, ed è cresciuta insieme a tre fratelli maggiori a Philadelphia. Molly è invece stata adottata da Merill e Marla Sinert, che hanno oggi 67 e 65 anni, ed è cresciuta come figlia unica. Entrambe hanno avuto due infanzie felici, con alcune similitudini. Sono state tutte e due cresciute nella fede ebraica, hanno fatto le bariste al liceo, hanno fatto danza da piccole. Nessuna delle due ha mai pensato molto alla famiglia di origine fino ai 30 anni.

Le due sorelle hanno scelto di sottoporsi al Test del DNA di 23andMe per due ragioni diverse. Per Emily il fattore catalizzante è stata sua figlia Izzy, che quando ha compiuto 10 anni le ha chiesto di sapere di più sulla famiglia biologica della madre. Molly invece ha avuto ad inizio anno un problema di salute, ed ha deciso di cercare eventuali parenti per scoprire se ci fossero malattie genetiche ereditate.

Molly ha sottoposto il suo DNA al sito, mentre Emily ha sottoposto quello della figlia Izzy. A marzo, Molly ha ricevuto la comunicazione che aveva una figlia, una notizia che l’ha lasciata non poco perplessa, dato che non ha mai avuto gravidanze. “Ho pensato che fosse una truffa“, dice la donna, spiegando di aver provato a scrivere al profilo social della piccola Izzy, un profilo che gestisce sua madre Emily.

Molly ha quindi trovato online un video di Emily, che aveva recentemente fatto un intervento ad una conferenza. “Era come guardare me stessa, è stato uno shock“, confessa. Comparando le date di compleanno, le due hanno scoperto di essere gemelle separate alla nascita, ma non volevano che la loro prima riunione avvenisse tramite videochiamata. Hanno quindi deciso di incontrarsi di persona nel giorno del loro 36esimo compleanno, lo scorso 29 marzo. “E’ stato bellissimo abbracciarsi, sapendo che abbiamo il resto della vita da trascorrere insieme“.