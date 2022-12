Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Bene che siano stati arrestanti entrambi, hanno causato la morte di due bambini innocenti, anche se per motivi differenti. Lei per averglieli lasciati pur sapendo che era sotto effetto, e lui per averli uccisi scuotendoli, ormai lo sanno anche i sassi che non vanno scossi i bambini perché si rischia di provocarne la morte.