USA, Florida: inaugurazione del primo hotel al mondo a forma di chitarra

La scorsa settimana in Florida sono stati giorni di festa e di spettacolo: ad Hollywood infatti è stato inaugurato il primo hotel Hard Rock, dall’inusuale ed eccentrica forma di chitarra. Tra gli invitati erano presenti anche personaggi famosi del mondo del cinema e dello spettacolo, come Johnny Depp, vincitore del Golden Globe Awards come migliore attore in Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, oltre a Bella Thorne, attrice e cantante di Disney Channel nella serie Shake It Up, e Khloe Kardashian, divenuta nota al pubblico in seguito alla sua partecipazione nel reality della sua famiglia Keeping Up with the Kardashians.

Con la musica dei Maroon 5, si sono animati gli artisti dello spettacolo appositamente progettato per il grande evento, compresi acrobati e sirene lungo la piscina ed un tappeto rosso, il tutto illuminato da una miriade di luci a Led in ogni lato che ne hanno impreziosito il contesto, grazie ai 6 fasci di luce proiettanti nel cielo che hanno illuminato la struttura.

L’hotel è arricchito da una piscina diurna, un lago artificiale ed un bar posizionato sul tetto a 12.000 piedi con un’area lounge, oltre alla presenza di svariate attività commerciali, zone adibite ai convegni e 14 ristoranti.

Il progetto consta la cifra di 2.2 miliardi di dollari e l’hotel ne ha richiesti 1.5 per la sua costruzione ma non è il solo ad essere stato inaugurato: un’altra costruzione infatti è stata aperta il 3 ottobre scorso a Tampa ed entrambe le location sono casinò di successo di cui Jim Allen, secondo un comunicato stampa, ha manifestato il suo entusiasmo.

Il CEO di Seminole Gaming e Presidente dell’Hard Rock International si è detto fiducioso dei futuri visitatori che andranno a fare visita da ogni parte del mondo all’incredibile Guitar Hotel, in cui la costituente musicale è senza dubbio preponderante in tutte le strutture di intrattenimento del mondo di Hard Rock.