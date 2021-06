USA: errore durante il cesareo, neonata sfregiata con 13 punti in faccia

Una coppia di Denver sta chiedendo risposte da parte dell’ospedale nel quale è venuta alla luce la loro bambina in seguito ad un errore commesso dai medici nel corso del parto. Durante il cesareo d’emergenza la bambina è stata tagliata in faccia, risultando in un grande squarcio sulla sua guancia.

La piccola Kyanni Williams è nata presso il Denver Health Hospital lo scorso martedì, ma il lieto evento è stato macchiato dallo ferita sulla guancia della neonata che ha comportato ben 13 punti per la neonata e l’intervento di un chirurgo plastico. “E’ sconvolgente, si vede che sta male“, commenta il padre Damarqus Williams, “Ci hanno detto che la sua faccia era troppo vicina alla placenta“.

Inizialmente Reazjhana Williams, la madre di Kyanni, progettava un parto naturale, ma poco dopo essere arrivata in ospedale le è stata data una pasticca per accelerare le doglie ed è stata portata in sala operatoria. “Hanno detto che la bambina ha fatto un movimento improvviso e non riuscivano più a sentire né a ritrovare il battito cardiaco, quindi l’hanno portata immediatamente a fare un cesareo“, spiega il nonno della bambina Walter.

La coppia, che è già madre di un bambino di 3 anni, è rimasta sconvolta per la ferita subita dalla figlia, dicendo ai media che non avevano mai sentito parlare di bambini con ferite al volto a causa del cesareo. Secondo uno studio del 2006, su oltre 37mila parti cesarei tra il 1999 ed il 2000, in 272 casi, cioè con una incidenza dello 0.7%, ci sono state lacerazioni alle pelle dei neonati.

Reazjhana ha aggiunto che all’inizio hanno cercato di essere comprensivi riguardo quanto era accaduto, ma “oltre ad avere avuto la faccia tagliata ed aver subito l’intervento di un chirurgo, ci sono molte altre cose he non capisco di questo cesareo“. La famiglia ha creato una pagina GoFundMe per raccogliere fondi e pagare un legale per chiarire la dinamica di quanto successo con l’ospedale.