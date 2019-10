USA e Turchia: firmato un cessate il fuoco temporaneo

Mike Pence, vicepresidente degli Stati Uniti, ha dichiarato che Washington e Ankara si sono accordati su uno stop di cinque giorni agli attacchi della Turchia verso i combattenti curdi nel nord-est della Siria. L’accordo di giovedì è seguito ai negoziati tra Pence e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel palazzo presidenziale di Ankara.

Pence ha affermato che Ankara metterà in pausa la sua offensiva, soprannominata Operazione Peace Spring, per 120 ore, al fine di consentire alle unità di protezione curda (YPG) di ritirarsi di 30 km dal confine tra Turchia e Siria. Il governo degli Stati Uniti è già stato in contatto con le forze curde e “abbiamo già iniziato a facilitare il loro ritiro sicuro dalla zona di sicurezza di quasi 20 miglia, a sud del confine turco in Siria“, ha detto Pence, che era stato mandato in missione diplomatica nel tentativo di convincere Erdogan a fermare l’offensiva che avrebbe avuto un impatto a livello internazionale.

Washington non imporrà ulteriori sanzioni alla Turchia una volta attuato il cessate il fuoco, ha aggiunto Pence, asserendo che ritirerà anche le sanzioni esistenti una volta completata l’operazione militare turca. La Turchia aveva iniziato la sua offensiva in Siria la scorsa settimana, poco dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ritirato le truppe del suo paese dalle regioni della Siria settentrionale. Ankara ha affermato di voler creare una “zona sicura” libera dai combattenti curdi, per facilitare il rimpatrio di alcuni dei 3.6 milioni di rifugiati che ospita sul suo territorio.

Dal canto suo, il presidente USA definisce l’accordo su Twitter come “un risultato straordinario” e “un grande giorno per la civiltà“. “Grandi notizie dalla Turchia. Grazie Erdogan. Milioni di vite saranno salvate”, continua. Subito dopo è iniziata la conferenza stampa con cui il suo vice, Mike Pence, annunciava ufficialmente il cessate il fuoco. Tregua che le forze curde sono pronte a rispettare, stando a quanto dichiarato da Al Arabiya Aldar Xelil, politico ed ex portavoce dell’amministrazione curda.

Sempre su Twitter, Erdogan si è rivolto direttamente a Trump.”Signor Presidente, molte altre vite verranno salvate quando sconfiggeremo il terrorismo, che è il principale nemico dell’umanità“, ha scritto Erdogan, aggiungendo: “Sono fiducioso che questo sforzo comune promuoverà la pace e la stabilità nella nostra regione“. Dopo quest’accordo, Erdogan ha confermato la sua visita alla Casa Bianca prevista per il prossimo mese.