Siamo in USA, nel Mississippi. È qui che continuano senza sosta le ricerche di James Harrison, accusato di abbandono di minori e omicidio. I fatti risalgono al 21 gennaio, quando James e Amy Harrison, madre dei due bambini di 2 e 7 anni, hanno iniziato a discutere in maniera accesa durante il tragitto, pare a causa del presunto uso di droghe da parte di lui.

Amy, a quel punto, disperata, si è fatta lasciare ad una stazione di servizio lungo l’Interstatale 20, per farsi venire a prendere da alcuni conoscenti, mentre i bimbi sono rimasti in auto con James.

L’abbandono dei minori

Ma James che ricordiamo, è attualmente ricercato, ha abbandonato i bambini poco dopo che il camioncino era rimasto bloccato in un terreno vicino ad un’area di caccia. La piccola e il fratello, rimasti da soli, si sono allontanati dal mezzo e hanno preso strade diverse. Il fratello si è avvicinato ad cacciatore che ha allertato il 911, mentre per la piccola non c’è stato nulla da fare: è stata ritrovata, priva di vita, in un bosco, forse deceduta per ipotermia, anche se sarà l’autopsia ad accertare l’esatta causa della sua morte.

Lo sceriffo della contea di Scott, Mike Lee, ha detto che lo stato mentale dell’uomo stava prendendo una brutta piega. La madre dei bambini è stata arrestata con l’accusa di negligenza e abbandono di minori, mentre il piccolo sopravvissuto è stato affidato ai servizi sociali che si prenderanno cura di lui.

I due accusati ono originari di Salisbury, nella Carolina del Nord. L’uomo è il padre naturale della bimba deceduta mentre è il patrigno del bimbo di 7 sopravvissuto. Intanto le ricerche dell’uomo in fuga continuano a ritmo serrato, con l’aiuto dei vigili del fuoco, di droni, elicotteri, cani addestrati e volontari. Testimoni riferiscono che l’ultima volta in cui James è stato avvistato è venerdì 22, in un luogo non molto distante a quello in cui i bambini sono stati abbandonati.