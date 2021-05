USA: donna incinta salva tre bambini dall’annegamento

Una mamma eroe americana è riuscita a salvare tre bambini dall’annegamento nelle acque del Lago Michigan. Alyssa DeWitt, incinta al quinto mese, si trovava sulle sponde del lago insieme ai suoi figli quando ha visto delle piccole braccia uscire dall’acqua. La corrente aveva portato tre bambini in acque troppo profonde, e nonostante fossero vicini ad un molo i tre non riuscivano più ad uscire.

L’istinto di mamma di Alyssa è subito entrato in azione, e nonostante la gravidanza avanzata, ha cercato di aiutare i bambini. “Sono corsa al bordo del molo, non riuscivano neanche a tenere le teste sopra l’acqua“. La donna ha cercato di chiamare il 911, numero statunitense per le emergenze, ma a causa del rumore del vento e delle onde non riusciva a sentirli. “Ho urlato al telefono’ Mi serve aiuto, ci sono bambini che stanno annegando’, poi ho appoggiato il telefono con la chiamata ancora in corso sul molo e mi sono sdraiata sul bordo“.

Realizzando che se avesse aspettato i soccorsi i piccoli sarebbero morti affogati, l’eroica donna ha cercato così di tirare su i bambini, che venivano sbattuti ad ogni onda contro il bordo del molo. “Ogni volta che riuscivo ad afferrare le loro mani ed a tirarli su, arrivava un’onda e ci colpiva, facendoli tornare giù“.

La situazione continuava a peggiorare, tanto che i bambini iniziavano a perdere le speranze di sopravvivere. “Mi spezza il cuore, questa parte mi perseguiterà per sempre con me, la bambina mi ha guardato ed ha detto ‘Sto per morire’, mi viene da piangere a ripensarci, io le ho detto ‘Ti prometto che non ti lascerò morire qua fuori‘“

Ammettendo di non sapere dove ha trovato la forza per farlo, la donna è riuscita a tirare fuori dall’acqua tutti e tre i bambini, facendoli salire in salvo sul muro del molo. La polizia è riuscita ad arrivare pochi minuti dopo ed i bambini sono stati portati in ospedale, dove hanno riscontrato solo ferite minori. “Non credo sia stata una coincidenza, era destino che mi trovassi qui“, ha detto la donna ai media.