USA: Donna di 76 anni uccisa da una mucca

Una donna americana di 76 anni è stata uccisa da una mucca nella mattinata di giovedì. Jane Heisey, questo il nome della vittima, si trovava nella sua fattoria di famiglia nella località di Harris, in Missouri, nella quale viveva da quasi cinquanta anni.

La donna ed il marito Glenn erano impegnati intorno alle otto del mattino ad aggiungere il tag all’orecchio di un vitello appena nato in un terreno vicino alla loro casa, quando la mucca madre del cucciolo l’ha travolta, facendola cadere a terra e calpestandole la testa. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma il Coroner della Contea di Sullivan Bob Wyant ha dichiarato la morte della donna su posto, definendo la sua scomparsa un tragico incidente.

Nata Jane Audrey Dreisbach il 18 Novembre 1944 in Pennsylvania, la donna si era laureata con lode presso la Penn State Università nel 1965, stesso anno in cui sposò Glenn Heisey di cui prese il cognome. In seguito, la nascita di due figli, Sherri Lynn e David Paul, ed il trasferimento alla fattoria ad Harris nel 1973. Le sopravvivono il marito, i figli e tre nipotine.

“Jane aveva una passione per la vita del ranch, le piaceva crescere bestiame e cavalli insieme alla sua famiglia nel Missouri nel nord“, ricorda la sua amica Jackie Hatfield su Facebook. “Era da tempo membra dell’associazione Cavall da Ranch dell’Iowa, ed era stata mentore di molte persone. Al momento era parte del consiglio dell’associazione“.

Il lavoro in fattoria è ritenuto uno dei 10 più pericolosi in America, ed ogni anno sono circa 20 le persone che vengono uccise dalle mucche per calpestamento, una cifra che rende negli Stati Uniti le mucche come animali più fatali degli squali, che contano circa 2 vittime all’anno. Questi animali solitamente docili, diventano pericolosi a causa delle loro grandi dimensioni ed in particolare le mucche diventano difensive ed aggressive in seguito al parto per difendere i propri vitelli. La maggior parte delle morti sono dovute a traumi alla testa o al torace.