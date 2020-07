Usa, Donald Trump nella bufera per la sua pubblicità ai fagioli della Goya

Sta facendo molto discutere la campagna promozionale della Goya che ha visto come testimonial d’eccezione Donald Trump. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Robert Unanue, amministratore delegato della Goya Foods, storica società di origine ispanica, ha pubblicamente lodato l’attuale presidente, paragonandolo a un imprenditore di successo come suo nonno. Come da lui precisato, entrambi i personaggi sono stati in grado di creare un impero, contribuendo a far grandi gli Stati Uniti.

Le sue parole non sono state però apprezzate dai detrattori del tycoon, che non credono affatto che l’attuale presidente sia una benedizione per la Casa Bianca e per il Paese. Da qui l’idea di boicottare i prodotti della Goya anche da parte degli stessi latinoamericani, più volte presi di mira dalla retorica incendiaria di Donald Trump.

L’attuale inquilino della White House non è però stato a guardare, e per rispondere a chi aveva deciso di non mettere più nel carrello i prodotti della Goya, ha addirittura deciso di pubblicizzarli. Per l’occasione si è fatto fotografare nello studio ovale con tanto di pollici in alto di fronte ad alcuni prodotti della società del celebre gruppo alimentare. Anche sua figlia Ivanka ha voluto seguire l’esempio, pubblicando sui social uno scatto al quale ha aggiunto il motto della società, in altre parole “se è Goya deve essere buono“.

Tutto ciò ha sollevato un’ondata di indignazione soprattutto tra gli ispanici e messicani, a lungo accusati dall’amministrazione Trump di essere dei criminali dediti allo stupro e al traffico di stupefacenti. Ma a quanto pare, oltre a voler sostenere l’immagine di una società che si è schierata al fianco del 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha voluto anche accaparrarsi il voto dei latinos in vista delle prossime elezioni.

La sua mossa non è andata giù nemmeno all’opposizione, che ha ricordato che ai dipendenti federali è vietato fare pubblicità commerciale. Anche Anderson Cooper, famoso anchorman della Cnn, si è scagliato senza mezze misure contro Trump che, oltre a non aver rispettato il codice etico, durante la grave crisi sanitaria anziché arginare il contagio, ha trovato più opportuno reclamizzare dei fagioli. “È un’immagine ridicola“, ha risposto commentando lo scatto incriminato.