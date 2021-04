Un uomo in California ha distrutto completamente la Maserati della sua ragazza schiantandosi sotto un ponte dell’autostrada dopo un inseguimento con la polizia.

Il 32enne. le cui generalità non sono state rese note dalla polizia, era da solo a bordo della sua auto nei pressi di Oakland quando una pattuglia della California Highway gli ha intimato lo stop a causa dell’alta velocità sostenuta. L’uomo non si è fermato all’alt dei poliziotti, ma ha invece accelerato nel tentativo di sfuggire al controllo.

Un inseguimento che non è durato a lungo, dato che poco dopo aver raggiunto la velocità di 100 miglia orarie, circa 160 km all’ora, l’uomo ha perso il controllo del mezzo, percorrendo un terrapieno di cemento simile ad una rampa prima di schiantarsi sotto un sopraelevamento autostradale.

La parte anteriore del mezzo, una SUV Levante Maserati bianca dal valore di 78mila dollari, è rimasta incastrata sotto il ponte, con il tettuccio anteriore completamente schiacciato ed il parafango posteriore volato via. Incredibilmente, l’autista non ha riportato gravi ferite, ed è stato portato in ospedale lamentando solo dolori diffusi in tutto il corpo. Dopo la dimissione, dovrà affrontare l’accusa di non essersi fermato allo stop della polizia oltre a quella di aver superato i limiti di velocità.

L’agente David Arias ha commentato ai media: “E’ stato un inseguimento di breve durate. Non ci ha messo molto ad uscire dall’autostrada, ed appena è uscito invece che andare a diritto ha svoltato a sinistra, è uscito dalla rampa e poi è risalto sul terrapieno, andando a sbattere contro il fondo dell’autostrada. È incredibile che non sia morto, pazzesco che sia sopravvissuto“.

Le foto dello spettacolare incidente sono state condivise dalla California Highway Police su Instagram, che ha postato le immagini dell’auto distrutta con la caption: “Ha preso il termine ‘volo a casa’ troppo sul serio… il guidatore è fortunato ad essere vivo. Il proprietario della Maserati non è così fortunato…”.