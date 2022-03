Un dramma assurdo ha letteralmente sconvolto gli Stati Uniti, lasciando due famiglie straziate dal dolore. Due cuginetti, di 12 e 14 anni stavano facendo un video in diretta Instagram quando, in pochi attimi, si è consumata la tragedia.

Paris Harvey, 12 anni e Kuaron Harvey di 14 sono morti a St Louis, nel Missouri e l’accaduto è stato confermato dalla polizia e da un parente delle vittime.

La ricostruzione dell’accaduto

L’incidente, rivelatosi fatale per i due cuginetti, sarebbe avvenuto durante una festa di compleanno, intorno alle 2 di pomeriggio. I due minori, Paris Harvey, 12 anni, e Kuaron Harvey di 14, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero chiusi in bagno per girare un video in diretta su Instagram davanti allo specchio, forse nel tentativo di emulare tutte le influencer più gettonate del momento.

Ma, come riportato dalla CBS News, per errore Paris ha esploso un colpo che ha colpito a morte il cugino Kuaron. Accortasi dell’accaduto, resasi conto che il cugino era morto, la ragazzina, puntando l’arma contro di sè, si è suicidata poco dopo. L’allarme è stato lanciato immediatamente, dato che gli agenti hanno risposto a una chiamata sulla sparatoria nell’isolato 1000 di Spruce Street alle 14 di venerdì 26 marzo e la polizia di St Louis ha classificato il caso come un omicidio-suicidio.

Va precisato che l’’attività investigativa non si è ancora conclusa e che la famiglia dei due cugini è contraria alla versione degli investigatori, ritenendo che si sia trattato di un incidente. “Non era una situazione in cui stavano litigando o qualcosa del genere”, ha detto Susan Dyson, la nonna della ragazza morta. “Stavano giocando con una pistola quando non avrebbero dovuto. Ovviamente non avrebbero dovuto farlo“.

La madre di Paris, Shinise Harvey, ha invece spiegato all’emittente locale KSDK che la figlia “ha lasciato cadere la pistola ed è partito un colpo, per quanto ne so. E poi quando l’ha raccolta per la canna ne è esploso un altro. Questo è tutto quello che so. … Non è stato un suicidio. È stato solo uno strano incidente”, ha detto la donna. Shinise non sa come la figlia si sia procurata quella pistola. La famiglia ha detto che i due cugini erano come “fratello e sorella” e andavano in giro insieme, facendo scherzi, rappando o divertendosi a girare video da postare sui social.