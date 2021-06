USA: crolla un palazzo di 12 piani, si scava per cercare i 99 dispersi

Sono almeno 99 le persone al momento disperse in seguito al crollo parziale di un palazzo in Florida avvenuto giovedì notte. La tragedia è avvenuta alle 1:30 del mattino a Surfside, dove il condominio di 12 piani e 136 unità abitative è improvvisamente collassato, coinvolgendo circa 55 appartamenti nel crollo.

Al momento si parla di tre morti, ma la cifra è purtroppo destinata a salire, dato l’alto numero dei dispersi che i soccorritori stanno ancora cercando sotto le macerie. 53 delle persone inizialmente considerate disperse sono riuscite a mettersi in contatto con le autorità o i familiari che li cercavano, 10 persone ferite sono state trattate sul posto, mentre due sono state portate in ospedale in condizioni più gravi ed una di queste è in seguito deceduta. 35 le persone tratte in salvo dai vigili del fuoco, tra i quali anche l’ex vice sindaco della città Barry Cohen.

“Mi sono svegliato sentendo un botto, pensavo fosse una tempesta, poi ha iniziato a muoversi il letto e poi tutta casa si è mossa“, ha raccontato l’uomo. Quando si è reso conto di cosa stava succedendo, ha svegliato la moglie ed hanno cercato di uscire dalla porta, ma il metallo contorto del palazzo collassato glielo ha impedito. Come molti altri residenti, ha dovuto attendere sulla terrazza assieme alla moglie fino a che i pompieri non sono riusciti a raggiungerli e a metterli in salvo.

Le unità cinofile sono al lavoro per cercare sotto le macerie eventuali sopravvissuti, ed hanno finora estratto vivi un bambino e la madre, anche se la donna ha dovuto subire l’amputazione della gamba per poter essere liberata. Ciononostante, la presenza dei cani finora non ha portato al ritrovamento di altre persone, facendo temere il peggio per l’alto numero di dispersi.

Le persone sono invitate a cercare di telefonare ai propri cari dispersi per cercare di guidare i soccorritori, che sentendo le suonerie da sotto le macerie potrebbero individuare i dispersi. Le cause del disastro sono in corso di accertamento. Pare che fossero in corso nell’edificio dei lavori per rifare il tetto del palazzo, che era stato costruito nel 1981.