Quello che è accaduto in Florida, negli Stati Uniti d’America, ha davvero dell’incredibile. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa internazionale, un corriere di Amazon ha “consegnato” ad un “cliente” una donna seminuda. Si faticherebbe a credere alla vicenda se non esistesse un video, che in questi giorni è stato pubblicato su Tik Tok. I fatti risalirebbero al luglio 2019, ma la notizia è diventata nota anche alla stessa azienda di Jeff Bezos soltanto adesso. Da Amazon fanno sapere di aver preso già provvedimenti dell’autista che guidava il furgone: lo stesso sarebbe stato infatti licenziato.

Una consegna davvero particolare quella effettuata da questo corriere. Nelle immagini si vede una donna bionda vestita con un abito nero e un paio di infradito ai piedi che esce dal retro del furgone e va via per la strada facendo una chiamata. “Consentire a passeggeri non autorizzati di entrare nei veicoli per le consegne è una violazione della politica di Amazon e l’autista adesso non consegna più pacchi ai cliente” – così ha riferito Amazon facendo intuire di come il conducente del mezzo sia stato licenziato.

Consegna bizzarra

Non capita tutti i giorni di assistere a delle scene del genere. Amazon infatti è specializzata solo nella consegna di oggetti, ma certamente non di persone. Che cosa sia successo saranno in ogni caso le indagini interne dell’azienda, nè sia sa per quale motivo la donna sia stata “spedita” a casa di qualcuno con il furgone.

I nomi della donna e dell’autista del mezzo non sono stati resi noti per motivi di privacy. Amazon fa sapere che l’azienda usa degli standard di qualità molto elevati, per cui non consente ai propri dipendenti di avere comportamenti simili. Il video che immortala la donna che scende dal furgone è stato ripreso con uno smartphone.

Come già detto il video è diventato virale specialmente su Tik Tok dove ha raggiunto 11,2 milioni di visualizzazioni. Nei prossimi giorni forse si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto in Florida e su questo bizzarro episodio che ha visto coinvolta questa donna e il conducente di un furgone Amazon.