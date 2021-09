Cinque bambini, tra cui una neonata di sole tre settimane, sono rimasti orfani in seguito alla morte a pochi giorni di distanza dei genitori, entrambi no-vax. La straziante storia arriva dalla California, dove la famiglia ha aperto una raccolta fondi per sostenere economicamente i bambini dopo la scomparsa del padre e della madre.

Ad inizio Agosto l’intera famiglia si era ammalata di Coronavirus, ma mentre i figli sono guariti abbastanza velocemente per i genitori è stato necessario il ricovero in ospedale. Davy Macias, infermiera 37enne di Oakland, ha contratto il Covid-19 mentre era incinta al settimo mese di gravidanza. La nascita della sua ultima bambina è avvenuta alla 32esima settimana mentre la donna era già intubata in ospedale. Una settimana dopo il parto, Davy è stata sconfitta dalla malattia il 26 Agosto senza avere mai avuto la possibilità di vedere sua figlia.

Il marito Daniel, insegnante di matematica delle medie di 38 anni, ha potuto a malapena intravedere la nuova figlia, decidendo di aspettare di essere dimesso prima di scegliere per lei un nome. Purtroppo non ha avuto la possibilità di farlo. Nonostante il fatto che il 6 settembre Daniel non risultasse più positivo al Covid, i danni che la malattia aveva procurato al suo corpo erano troppo gravi.

Pochi giorni dopo la famiglia ne ha annunciato la morte, avvenuta il 9 settembre. “Daniel ha perso la sua battaglia con il Covid ieri pomeriggio. Non ci sono parole per spiegare la perdita di lui e di Davy“, ha commentato la famiglia. “Tenete i bambini nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. Hanno guadagnato due angeli, ma hanno una lunga strada davanti a loro“.

Data la loro giovanissima età, che va dai 7 anni alle 3 settimane, i bambini non si sono ancora resi conto della gravità di quanto successo. I familiari e gli amici della coppia hanno aperto una raccolta fondi su GoFundMe dove finora sono stati raccolti circa 202mila dollari per gli orfani, che sono stati affidati ai nonni paterni.