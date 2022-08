Ascolta questo articolo

Un bambino di 10 anni ha salvato la madre dall’annegamento, dopo che la donna ha subito un attacco improvviso di convulsioni mentre si trovava in piscina. È accaduto il 5 agosto scorso in Oklahoma, dove le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i drammatici momenti dell’attacco ed il gesto eroico del piccolo Gavin Keeney.

A raccontare la storia, pubblicando il video su Facebook, è stata proprio la madre Lori, che lo ha definito “uno dei momenti più spaventosi della mia vita” ed ha ammesso di essere riluttante nel condividere il video, perché per lei è difficile rivedere il momento e non le piace che le persone la vedano mentre ha un attacco. Lori si trovava in piscina, quando all’improvviso ha avuto una attacco convulsivo ed ha iniziato ad andare con la testa sott’acqua.

Gavin si è reso conto di cosa stava succedendo, e si è precipitato velocemente sulla scala della piscina sopraelevata per tuffarsi ed aiutare la madre. Il bambino si è avvicinato alla mamma e le ha sollevato il mento per tenerle la testa fuori dall’acqua. Avendo solo 10 anni, Gavin non ha avuto la forza di sollevare la madre fuori dalla piscina rimanendo con lei in acqua mentre la donna continuava ad avere spasmi incontrollati.

Fortunatamente il nonno Stephen Lowe, che abita nella casa a fianco, è stato allertato dai cani che hanno iniziato ad abbaiare. Resosi conto che qualcosa non andava, è accorso ed è entrato nella piscina, portando entrambi in salvo. “Sto bene, ho bevuto solo un po’ d’acqua, credo che sia successo prima che Gavin mi afferrasse“, scrive la donna nel post. “Non posso credere di averlo appena detto. Non posso credere che sto scrivendo questo. POSSO credere a quello che ho visto in Gavin, il mio piccolo eroe“.

Pare che non sia la prima volta che Gavin salva la vita della madre. a Maggio del 2021, la donna ha iniziato a soffocare mentre mangiava una patatina, ed il bambino ha tentato di praticare su di lei la manovra di Heimlich. Non essendo abbastanza forte da liberare le vie respiratorie della madre, ha chiamato il servizio di emergenza, ed i vigili del fuoco sono riusciti a salvarla. All’epoca Gavin si guadagnò un posto onorario nei pompieri locali.