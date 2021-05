USA: condannati a morte saranno uccisi con lo Zyklon B, lo stesso gas utilizzato dai nazisti

L’Arizona si prepara a far ripartire le esecuzioni dei condannati a morte, e lo sta facendo testando nuovi metodi per uccidere i carcerati tra cui l’utilizzo dello Zyklon B, lo stesso gas che causò la morte di quasi un milione di persone durante la seconda guerra mondiale. Si tratta infatti del gas utilizzato dai nazisti per le camere a gas di Auschwitz.

Il Dipartimento di Correzione dello stato americano ha speso oltre duemila dollari per acquistare gli ingredienti per l’Acido cianidrico, uno dei gas prediletti dai nazisti per le camere a gas dei loro campi di concentramento durante l’Olocausto. In Arizona le condanne a morte erano state sospese nel 2014 dopo l’esecuzione di Joseph Wood, che impiegò oltre due ore a morire a causa di un errore nella dose per l’iniezione letale.

Le esecuzioni tramite gas erano invece state fermate nel 1999 dopo la morte di Walter LaGrand, uomo di origine tedesca condannato insieme al fratello per la morte di un direttore di Banca durante una rapina finita male. Secondo i report dell’epoca che fecero scalpore in tutto il mondo, il 37enne passò 18 minuti di agonia prima di morire nella camera a gas della prigione.

Nella stessa camera a gas che vide la agonizzante morte di LeGrand, l’Arizona ha ultimante testato la circolazione dell’aria per essere sicuri che sia ancora sigillata nonostante gli oltre 20 anni di inutilizzo. Nella camera a gas, che venne costruita nel 1949 nella Prigione di Stato di Florence, alcuni membri dello staff della prigione avrebbero inoltre inscenato delle esecuzioni fingendosi prigionieri che tentano di resistere alla propria morte.

Negli ultimi anni l’Arizona ha cercato con grande foga nuovi metodi per l’esecuzione dei 115 carcerati del cosiddetto Braccio della Morte, tra cui anche l’utilizzo di droghe sperimentali. Infatti oltre al gas, sono stati acquistati anche Cianuro di potassio ed il barbiturico Pentobarbital, il cui scopo sarebbe quello di calmare i detenuti prima della loro morte.