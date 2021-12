Sei Stati USA sono in preda alla furia di 20 tornado che stanno disseminando morti e danni ingentissimi in Mississipi, Arkansas, Missouri, Tennesse, Illinois e Kentucky. Proprio quest’ultimo è lo Stato più colpito con 70 morti confermati, anche se il bilancio è in continuo aggiornamento.

Il presidente Biden ha definito l’accaduto “una tragedia inimmaginabile”, mentre è al lavoro con i governatori per assicurare loro quello di cui hanno bisogno e per la ricerca dei sopravvissuti. Nel complesso la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli USA e sono circa 157 mila, in 6 stati, i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica.

Cosa sta accadendo

Mentre prosegue senza sosta la conta delle vittime, i metereologi avvertono che la tempesta continua a minacciare il Paese, mentre si sposta attraverso la Georgia settentrionale e la Carolina del Nord, verso gli stati del Medio-Atlantico. Gli esperti di Weather Channel, in particolare hanno avvertito che il pericolo non è finito per niente.

Lo Stato più colpito è il Kentucky, con oltre 70 morti, anche se le vittime potrebbero salire a 100. 56.000 sono le persone rimaste senza energia elettrica. I danni maggiori si segnalano nella Contea di Graves, in particolare nella citadina di Mayfield, dove una fabbrica di candele con 110 operai dentro, è stata rasa al suolo.

Il governatore del Kentucky ha spiegato che il tornado ha toccato terra per 227 miglia (circa 365km), di cui oltre 200 nel suo stato, e che si temono morti in 10 contee. “Credo sarà il sistema di tornado più letale che abbia mai attraversato il Kentucky“, ha detto. Tre sono le vittime in Tennesse, due le vittime in una casa di riposo in Arkansas, la Monette Manor, nella quale sono rimaste bloccate circa 20 persone, e una in Missouri.

La tempesta ha travolto anche un ,magazzino di Amazon a Edwardsville, dove fino a 100 dipendenti sono rimasti intrappolati nella struttura, mentre svolgevano il turno serale per via del lavoro extra dovuto agli ordini natalizi, il tetto del magazzino, è crollato ma i dipendenti sarebbero tutti in salvo in una zonma del seminterrato dell’edificio. Gli stessi dipendenti hanno inviato foto via social per rassicurare i parenti.