Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Quello accaduto in Montana ci fa capire di quanto gli animali possano essere imprevedibili. Chi cammina in bici per le campagne o zone sperdute, come i boschi, sa bene a quali rischi va incontro. Non è raro, infatti, incontrare animali selvatici che non sempre gradiscono la presenza dell'uomo. In quel caso gli attacchi possono essere impreveibili, per questo è importante non avventurarsi mai da soli e in posti che non conoscono.