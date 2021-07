Dopo il ciclista inseguito e ucciso da un orso, un’altra tragedia simile si è verificata sempre ad Ovando, in Montana, negli Stati Uniti d’America. Questa volta un grosso orso di 180 chili ha fatto irruzione in una tenda da campeggio, sbranando una ciclista che si era accampata in zona nella notte tra martedì e mercoledì. La vittima è la 65enne Leah Lokan, di professione infermiera. Doveva essere uno dei suoi soliti tour in bici assieme ad altri appassionati di mountain bike, ma il tutto si è trasformato in tragedia.

Il gruppo stava percorrendo una rotta nota ai ciclisti, quando, visto il sopraggiungere della notte, ha deciso di accamparsi. Tra l’altro non avevano scelto un posto isolato, ma gli sportivi avevano piazzato le tende nei pressi di un ufficio postale. All’improvviso l’orso ha fatto la sua comparsa tra le tende intorno alle 3:00 del mattino. Notando l’animale, i ciclisti campeggiatori hanno preso il cibo mettendolo al sicuro. Ma un’ora dopo l’orso è tornato.

Animale abbattuto

Quando è ritornato nuovamente tra le tende, l’animale si è avventato sulla donna che stava dormendo in tenda. Le sue urla hanno attirato gli altri ciclisti e le persone del posto, che però non hanno potuto far nulla per poter salvare la vita alla malcapitata. Nonostante l’orso sia fuggito poco dopo, grazie alle urla dei presenti, le ferite riportate erano troppo gravi.

I paramedici non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della signora. Subito dopo le autorità locali hanno cominciato una serrata caccia all’animale selvatico. L’orso è stato trovato nei pressi di un pollaio a 3 km da Ovando: qui era stata infatti installata una trappola che non gli lasciato scampo.

L’uccisione dell’animale ha provocato numerose polemiche, soprattutto da parte degli ambientalisti. Le autorità locali specificano che gli attacchi di orsi nella zona sono abbastanza rari. Negli States, comunque, ogni anno sono diverse le persone che vengono attacate dagli orsi nei boschi, a volte con conseguenze anche fatali.