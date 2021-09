USA: cerca di fermare la madre dal guidare ubriaca, bambina di 8 anni trascinata dall’auto per metri

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Che schifo di donna e di madre, ha guardato in faccia la bambina che stava cercando di salvarle la vita ed ha messo in moto, sapendo che poteva ucciderla. Questa la figlia non la deve rivedere neanche in fotografia. E pensare che la bambina ha fatto di tutto per cercare di salvarle la vita, tentando di fermarla dal guidare in stato di ebbrezza.