Le vaccinazioni anti Covid proseguono spedite in tutto il mondo, e a breve si conta di aver immunizzato almeno le fasce più deboli della popolazione. In alcuni Paesi però le dosi scarseggiano e si sta cercando di far arrivare in queste aree del mondo quanti più vaccini possibili. In Occidente si è già arrivati a un buon punto, ma la preoccupazione è che molti scettici non si sottopongano al vaccino, per cui un pò dappertutto si stanno studiando iniziative volte a convincere la popolazione restia.

Scetticismo sui vaccini c’è soprattutto tra i giovani, ed è quello che sta accadendo nello stato di Washington, negli USA, dove le autorità sanitarie hanno studiato una singolare iniziativa per convicere i giovanissimi a sottoporsi alla vaccinazione. La campagna di sensibilizzazione si chiama “Joints for jab”. In pratica chi aderisce al programma di vaccinazione anti Covid, potrà ricevere una canna di marijuana gratis in uno dei tanti negozi convenzionati che vendono cannabis legalizzata.

Iniziativa valida dal 14 giugno al 12 luglio

Ma di questa offerta, se così la possiamo chiamare, si potrà usufruire solo per un periodo di tempo limitato, ovvero dal 14 giugno al 12 luglio. Secondo i CDC americani negli Stati Uniti il 58% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di siero anti Covid, e il 49% la seconda. E si è lontani dagli obiettivi fissati dal Presidente Joe Biden.

Il Governo contava di somministrare la prima dose del vaccino al 70% dei cittadini statunitensi entro il 4 luglio. Nelle ultime settimane si è passati da circa 3,3 milioni di somministrazioni al giorno a poco meno di un milione, numeri che preoccuopano le autorità sanitarie. Per questa ragione diversi stati federati stanno lanciando iniziative volte a sensibilizzare la popolazione.

Il governatore dello stato di Washington, Jay Inslee, vorrebbe eliminare totalmente tutte le restrizioni entro la fine di questo mese, ma anche prima se si raggiungerà il 70% dei vaccinati over 16. Le autorità, insieme alla stessa OMS, ricordano che è molto importante sottoporsi alla vaccinazione anti Covid.