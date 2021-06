Tragedia alla Stonewall Pride Parade di Fort Lauderdale, in Florida, negli Stati Uniti D’america, dove all’improvviso un camion è piombato sulla folla uccidendo una persona e provocando almeno un altro ferito grave. Tutto è accaduto poco dopo l’inizio della manifestazione, quando il mezzo pesante è comparso improvvisamente sulla scena. La manifestazione era stata organizzata dalla comunità Lgbt per ricordare a tutti i diritti che anche le persone omosessuali hanno.

Tutte e due le persone travolte sono state trasportate all’ospedale Broward Health Medical Center, dove però uno di loro è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo nel nosocomio. Il fatto si è verificato precisamente nel sobborgo di Wilton Manors. Intanto è arrivata la notizia che l’altra persone ferita non sarebbe in pericolo di vita. Ad occuparsi delle indagini attorno a questo triste caso di cronaca è l’FBI (Federale Bureau of Investigation).

Il sindaco parla di atto intenzionale

“Questo è un attacco terroristico alla comunità lgbt, non è affatto un incidente. È stato intenzionale, premeditato ed era mirato a una persona specifica” – queste sono le parole di Dean Trantalis, sindaco della stessa Fort Lauderdale. A Local 10 News il primo cittadino ha spiegato che secondo lui il camion mirava all’auto della deputata democratica Debbie Wasserman Schultz.

Al momento anche su questo particolare ci sono in corso le relative indagini. Tra l’altro la stessa Wilton Manors sarebbe una meta privilegiata per la stessa comunità Lgbt, per questo non è un caso che la manifestazione si sia svolta proprio lì. L’auto della deputata sarebbe stata mancata per pochissimo.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo episodio che ha sconvolto Fort Lauderdale e gli interi Stati Uniti. Nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali della vittima. Tutta la comunità Lgbt mondiale e americana ha condannato in toto l’insano gesto dell’autista del camion.