Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Una storia terribile quella di Caleb, decapitato da un'attrazione in un parco divertimenti acquatico....una storia che ho letto con attenzione, segnando una delle tragedie più forti degli Stati Uniti. Riposa in pace Caleb e veglia sulla tua famiglia che così tanto ti ha amato e voluto bene. Non ci sono parole.