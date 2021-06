USA, bimbo si getta nel fiume per salvare la sorella, ma muore annegato

Alcune persone diventano dei veri e propri eroi quando si tratta di salvare altre vite, ma nel momento in cui gli atti coraggiosi sono a opera di un bambino, questo avvenimento tocca ancora di più e commuove. Una storia analoga è accaduta negli Stati Uniti, dove un bambino non ha esitato neanche un attimo a gettarsi nel fiume per salvare la sorellina, ma ha pagato a caro prezzo il suo gesto. Ecco la storia di questo piccolo grande eroe.

La storia che stiamo per raccontarvi è una tragedia familiare avvenuta a Big Sioux River, nel Sud Dakota dove un bambino di 10 anni, Ricky, nel tentativo di salvare la vita alla sorellina, è purtroppo morto annegato sotto gli occhi atterriti dei fratelli e degli stessi genitori. Tutta la famiglia era in gita quando una bambina e il suo fratellino sono caduti improvvisamente in acqua.

Il padre, considerando la gravità della situazione, si è tuffato immediatamente in acqua, ma data la distanza tra i due, poteva salvarne soltanto uno. Il piccolo Ricky, compreso la gravità della situazione e il fatto che il padre avesse delle difficoltà, si è gettato in acqua sperando di salvare la sorellina, mentre il papà stava per salvare l’altro figlio.

Il bambino ce l’ha fatta a salvare la sorella spingendola a riva, ma purtroppo per lui le cose sono andate diversamente dal momento che è morto annegato. Sono anche giunti i sommozzatori per trovare il corpo del piccolo che è stato rinvenuto soltanto intorno alle 22.30. I genitori, raccontando ai media americani, la drammatica tragedia, ricordano il bambino come un essere davvero speciale che ha insegnato loro ad amare la vita.

Il padre lo ricorda così: “Era generoso, gentile e speciale, più di quanto io possa riuscire a spiegare. Faceva qualsiasi cosa per chiunque”. Nel frattempo, lo zio ha avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia e per le esequie del bambino che ha già raccolto la somma di 24 mila dollari.